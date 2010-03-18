Показатели заболеваемости туберкулезом в Украине снизились

Показатели заболеваемости туберкулезом в Украине в последние годы снизились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве во время мастер-класса для СМИ «Грант Глобального фонда – как Украина будет бороться с туберкулезом», организованного Благотворительным фондом Рината АМЕТОВА «Развитие Украины», директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения, академик Юрий ФЕЩЕНКО.

“В 2006-2009 годах отмечается положительная динамика в процессах заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это - динамика, и пока нельзя говорить о прекращении эпидемии. Лишь о четкой тенденции, что ситуация под контролем”, – отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

По его словам, в 2000 году, по сравнению с 2008, показатели смертности снизились на 20%.

Ю.ФЕЩЕНКО обратил внимание на прямую взаимосвязь наличия или отсутствия финансирования туберкулезных мероприятий.

“Еще в 1993 году специалисты предупреждали, что недопустимо безразличное отношение государства к проблеме туберкулеза. Однако никаких мер от соответствующих органов власти не было. И уже с 1995 года мы говорим об эпидемии туберкулеза – один и более процент жителей нашей страны заболело этим заболеванием”, – сказал Ю.ФЕЩЕНКО.

Он напомнил, что лишь с 2000 года началось незначительное финансирование противотуберкулезной службы, когда была проведена первая централизованная закупка противотуберкулезных препаратов.

Академик также подчеркнул, что если больного туберкулезом не лечить в полном объеме, развивается химиорезистентный туберкулез (форма туберкулеза, вызванная микобактериями, стойкими ко всем известным противотуберкулезным лекарствам).

“Общеизвестно, что впервые заболевший туберкулезом должен получать обязательно сразу 4-5 препаратов первого ряда. И это не прихоть врачей и кого-то еще, это требование текущего момента. Если не лечить больного туберкулезом мы получим у него химиорезистентный туберкулез”, – отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд выделил Украине грант на борьбу с эпидемией туберкулеза на сумму 100 млн. долл. Основным реципиентом стал Благотворительный фонд “Развитие Украины”, который уже несколько лет реализует собственную программу «Остановим туберкулез».

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, на сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой, наша страна занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных форм туберкулеза.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, борьба с туберкулезом в Украине остается неэффективной потому, что программа борьбы с этой инфекционной болезнью финансируется крайне недостаточно.

«На 2010 год в бюджете, который еще и не принят, заложено лишь 150 млн. грн. при необходимых 446 млн. грн. Противотуберкулезные диспансеры находятся в ужасном состоянии. За все годы независимости Украины ни разу централизовано не закупалось оборудование, лабораторные аппараты нужно давно все списать», - отметила глава комитета ВР.

Директор фонда Ахметова Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ подчеркивает, что видит главную задачу в построении проекта так, чтобы выделенные Глобальным фондом деньги работали на людей, на решение проблемы.

«Это хороший шанс, чтобы победить эпидемию туберкулеза. А именно такая задача поставлена перед фондом «Развитие Украины» его президентом», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что стоит задача, чтобы международные средства работали эффективно, а это задача значительно сложнее.

«Нужно выстраивать, принимать решения, в том числе и политические. Уже на этом этапе переговоров с Глобальным фондом, страна должна доказать, что система закупок по лекарственным препаратам эффективна», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он также акцентировал, что 100 млн. долл. Глобального фонда не решат всех проблем с эпидемией туберкулеза, поэтому государственное финансирование должно выделятся в полном объеме и тратиться эффективно.

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия фонда - создание фундамента для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент фонда – народный депутат Украины, бизнесмен Р.АХМЕТОВ.