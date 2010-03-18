10 000 гривен на обследование для малыша, больного раком!

Диме Кашавцеву нет еще и года. А мальчик вынужден бороться со страшной болезнью. У него – нейробластома (злокачественная опухоль). Малыш перенес операцию, во время которой ему удалили опухоль размером 8 на 9 сантиметров. Теперь для определения последующего лечения Диме необходимо пройти обследование в Москве. Стоимость поездки 10 000 гривен. Мама Димы – сельский врач, папа – перебивается случайными заработками. В семье растет еще маленькая дочка. Помогите семье собрать эти средства! Без этого обследования мальчика не смогут правильно лечить!!!

Телефон мамы, Валентины: 067-99-061-94.

Реквизиты для предоставления помощи:

Получатель:ПриватБанк

Р/р 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Для пополнения личной карточки Кащавцевой Валентины Павловны, карточка № 4405885015578401

Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение сына Кащавцева Дмитрия