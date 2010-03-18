В Днепровском районе Киева захватили детскую поликлинику

Блок Виталия Кличко обратился в прокуратуру столицы, чтобы она остановила действие приказа о назначении Наталии ШАПКИ главным врачом детского отделения стоматологической поликлиники Днепровского района, которая находится по адресу ул. П. Запорожца, 20.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко.

Как сообщила депутат Киевсовета от Блока Кличко Мария ИОНОВА, под вечер 17 марта неизвестные лица захватили кабинет заведующего отделением детской стоматологии.

«Прибыв на место вместе с другими депутатами Блока Виталия Кличко, мы увидели, что вход в поликлинику заблокирован. Молодые люди «спортивного вида» не пускали в здание даже врачей», – сообщила М.ИОНОВА.

Она сказала, что противостояние длилось до 21 часа. В конечном итоге, благодаря вмешательству депутатов Киевсовета здание удалось разблокировать: «Мы добились, чтобы врачи таки попали на свои рабочие места».

Конфликтная ситуация в стоматологической поликлинике Днепровского района, по информации депутатов Блока, возникла три месяца назад. Вместо Людмилы ИГНАТЕНКО, которая была исполняющей обязанности главврача поликлиники, назначили Н.ШАПКУ. Как утверждают в Блоке Кличко, Н.ШАПКА является дочерью заместителя столичного мэра Владимира ГОЛОВАЧА. “Впрочем, и увольнение Л.ИГНАТЕНКО, и назначение Н.ШАПКИ нельзя назвать законным из-за грубых нарушений норм трудового законодательства”, - заявляют депутаты.

Коллектив поликлиники боится, что помещение медицинского заведения со временем может очутиться в частных руках, и обвиняет Н.ШАПКУ в денежных поборах, сообщает Блок Кличко. Якобы, у врачей даже вымогали деньги за право работать. Поэтому после профсоюзного собрания в начале февраля коллектив заставил Н.ШАПКУ покинуть кабинет главного врача, и Л.ИГНАТЕНКО вернулась к исполнению своих обязанностей.

“Поэтому сейчас, пока дело находится в суде, «новая руководительница» заведения силами частной охранной компании пытается получить контроль над помещениями поликлиники. Во время событий 17 марта Н.ШАПКА решила просто уйти из здания медзаведения через черный ход, прихватив с собой печать поликлиники”, - заявляют в Блоке Кличко, отмечая, что Н.ШАПКА не имеет права руководить поликлиникой до конца судебного слушания. Более того, по уставу медицинского заведения увольнять и назначать руководителя должна районная власть, отметила М.ИОНОВА.