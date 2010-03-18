В Тернополе введут компьютерный учет медпрепаратов

В Тернополе на базе областного перинатального центра будет введена компьютеризированная система учета медпрепаратов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ. Он объяснил, что система будет введена, в частности, в связи с тем, что недавно было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства врачами перинатального центра денег от рожениц за лекарства, которые в действительности они должны были предоставлять бесплатно.

Ю.ЧИЖМАРЬ отметил, что в 2008 году уже выступал с инициативой введения единого компьютеризированного реестра медпрепаратов, чтобы каждый гражданин мог уточнить, какие лекарства имеются в наличии. «Но медики тогда восприняли эту инициативу в штыки, говорили о значительных средствах на внедрение системы, о недоверии к медицинским работникам, безосновательном подозрении в коррупции, обременении в работе и т.п. К сожалению, власти пошли им на уступки и отменили программу, хотя было уже соответствующее распоряжение», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Возбуждение же уголовного дела, считает он, дает основание не сомневаться в необходимости введения системы контроля.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, после введения компьютеризированного реестра медпрепаратов, в фойе больницы на мониторе человек в любой момент сможет увидеть остаток денег для приобретения лекарств, а также список имеющихся медпрепаратов, а по специальному коду – и сколько лекарств списано на его лечение.

«Теперь мы эту систему будем внедрять независимо от того, будут ли возражать медицинские работники. До конца следующей недели я подпишу соответствующее распоряжение и пилотный проект мы запустим», – заверил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе врачи областного перинатального центра незаконно получили от рожениц 16 тыс. грн. Деньги они брали за препарат куросурф, который помогает раскрыть легкие недоношенному ребенку. Государственная программа обеспечивает каждый родильный дом этим препаратом бесплатно, однако врачи говорили матерям, что препарат очень дорогой и что у роддома нет возможности его применять, поэтому предлагали заплатить за него.

По факту разворовывания средств путем злоупотребления служебным положением прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 191 Уголовного кодекса Украины.