В Запорожье не хватает средств на питание школьников младших классов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, члены комиссии по гуманитарным вопросам Запорожского горсовета из-за отсутствия бюджетных средств вынуждены были отклонить протес прокурора Запорожья, которым требовалось привести финансирование расходов на питания школьников 1-4-х классов в соответствие с нормативами.

"Если соблюдать нормативы, на питание учащихся младших классов должно выделяться 8,85 грн. На сегодняшний день из городского бюджета выделяются 3,66 грн. для учащихся 1-4-х классов и 5,06 грн. - на питание детей из малообеспеченных семей. Как объяснили специалисты городского управления образования, город уже третий месяц живёт без бюджета, финансирование всех программ осуществляется по 1/12 от бюджета 2009 года, поэтому повышение расходов на питание невозможно. Удовлетворить данный протест прокуратуры сегодня можно только за счет заработной платы работников образования, а это незаконно. Депутаты приняли решение отклонить протест", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вернуться к проблеме организации детского питания депутаты намерены только в начале следующего учебного года, когда уже будет утвержден бюджет Запорожья на 2010 год, в котором, как сообщает пресс-служба, "питание младших школьников и детей из малообеспеченных семей должно финансироваться в полном объеме".