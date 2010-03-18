Киевлян обеспечивают питьевой водой из Десны

Для обеспечения киевлян качественной питьевой водой во вторник была запущена в работу плавучая насосная станция «Роса-300», которая будет перекачивать воду из р. Десна, где она чище, на Днепровскую водозаборную станцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО.

“Чтобы поддерживать качество воды на надлежащем уровне, во вторник вечером оперативно была запущена в работу плавучая насосная станция «Роса-300», которая перекачивает воду из Десны на Днепровскую водозаборную станцию. Таким образом, мы берем 80% воды из Десны, где она чище, и только 20% – из Днепра. После чего вода приводится к нормам соответствующего Госстандарта и подается киевлянам», – сообщил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Он заверил, что сегодня качество питьевой воды в столице отвечает всем государственным санитарным требованиям.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя угрозу ухудшения качества питьевой воды в городском водопроводе в связи с мероприятиями по подготовке к нынешнему паводку, и в частности, со спуском значительного количества воды в Киевском водохранилище, отметил: «Качество воды в Днепре – это вопрос государственного масштаба. Основные решения по нему должны приниматься Госводхозом и рыбной инспекцией. Однако мы тоже присоединились к решению этого вопроса. Я уже поручил Главному управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций рассмотреть все возможные варианты предупреждения проблемы ”.

Как отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, в случае необходимости городская служба готова привлечь к работе плавучую насосную станцию «Роса-300», с помощью которой можно перекачать воду из Десны на Днепровскую водозаборную станцию.

“Ведь при плохом качестве воды в Киевском водохранилище вода берется именно из Десны. Поэтому киевляне могут не волноваться за качество питьевой воды», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.