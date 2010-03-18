У побережья Чили произошло очередное землетрясение

Очередное землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня у побережья центральной части Чили, где ранее было зафиксировано несколько разрушительных подземных толчков.

Как сообщается на сайте Геологической службы США, информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Об угрозе возникновения цунами не сообщается, передает РИА "Новости".

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 12:18 по местному времени (05:18 по киевскому), находился в 95 километрах к западу от города Ранкагуа. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 километров.

Напомним, 27 февраля 2010 года в Чили произошло мощное землетрясение силой 8,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 115 километрах к северу от города Консепсьон. За землетрясением последовала серия цунами. Жертвами подземных толчков стали, по последним данным МВД страны, 497 человек, около 500 ранены, сотни пропали без вести. Страховщики оценили ущерб от землетрясения в 4-7 миллиардов долларов. Новый президент Чили Себастьян ПИНЬЕРА оценил ущерб, нанесенный стихией его стране, в 30 миллиардов долларов.

11 марта в Чили были зафиксированы еще три подземных толчка, магнитуда одного из которых равнялась 7,2 балла. Значительный ущерб был зарегистрирован в городе Ранкагуа (административная столица региона О`Хиггинс), расположенном в 100 километрах южнее Сантьяго. Президент Пиньера объявил в регионе, где проживают 780 тысяч человек, "состояние катастрофы".

Последние подземные толчки магнитудой 6,7 и 6,6 произошли в Чили в минувший вторник, 16 марта.