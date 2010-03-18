Жиросжигающие ванны делают строго по инструкции, в сидячем положении - вода не должна покрывать тело выше пояса.

Содовая Смешать 300гр поваренной соли и 200 гр. пищевой соды. Высыпать в ванну. Лежать не более 10 минут. Можно во время принятия ванны выпить чашку горячего несладкого чая, но за 2 часа до процедуры ничего не пить и не есть! Обмываться под душем не надо - сразу же прыгайте в постель, накройтесь простыней и наверх несколькими одеялами, полежите 40 минут.

Неприятные моменты в применении ванны – когда начинает щипать маленькие ранки на теле и сушит немного кожу. Но на помощь придет крем. Теряется 500 г веса.

Ванна из липового цвета 1 стакан липового цвета заварить кипятком. Настаивать 40 мин. Не забудьте процедить. Принимать ванну не более 20 минут.

Кроме сжигания жира, ванна доставляет массу приятных впечатлений, хорошо расслабляет и тонизирует кожу.

Скипидарная ванна Нужна специальная эмульсия. Ее можно пробрести в аптеке, указав провизору ваш тип артериального давления. Принимать строго следуя инструкции по применению.

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