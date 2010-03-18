Тибетский сбор для похудания

Состав: Чаще всего тибетский сбор состоит из травы и цветов зверобоя, ромашки, бессмертника, березовых почек, корня и листьев земляники.

Польза: Сбор содержит травы, очищающие кровь и лимфу, а следовательно, и все жизненно-важные органы – печень, почки, кишечник, сосуды. Выводит соли и шлаки из организма, поэтому полезен при заболеваниях суставов. Благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Обладает общим оздоравливающим действием. Также тибетский сбор способствует похудению. Улучшает обмен веществ, очищает организм от жиров и холестерина в крови, предупреждает развитие атеросклероза, гипертонии, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Улучшает работу желчного пузыря и поджелудочной железы. Способствует похудению.

Можно принимать в любом возрасте для поддержания организма. Сбор трав нужно обязательно использовать онкологическим больным, особенно тем, кто прошел химиотерапию и облучение, а также людям, принимающим большое количество химических препаратов.

Приготовление: Все компоненты сбора надо взять по 100 граммов и перемолоть, скажем, в кофемолке. Чтобы приготовить настой на один день, берут две столовых ложки смеси, заливают кипятком (0,5 литра).

Через 40 минут, когда напиток настоится, его можно процедить и принимать по стакану 2-3 раза в день за 30 мин. до еды.

Лучшее время: утром с 5 до 7 часов, за 30 минут до завтрака, и вечером, с 19 до 21, примерно через час после ужина, и уже ничего не есть перед сном.

Рекомендуется пить сбор в течение 2,5 месяцев, 1 раз в год. Для этого необходимо 500 гр. Тибетского сбора.

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