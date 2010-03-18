Правительство создало штаб по противодействию наводнению

При Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций создан штаб по противодействию наводнению, который будет работать в круглосуточном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, такое решение принято на заседании правительственной комиссии по координации действий центральных и местных органов власти по предотвращению возможного затопления территорий, произошедшее под председательством первого вице-премьера.

В штаб, кроме МЧС, войдут представители МВД, Минтопэнерго, Минтранссвязи, Госкомводхоза и других министерств и ведомств.

Первый вице-премьер-министр также дал поручение создать соответствующие штабы в каждом регионе, где ожидается подтопление.

По словам А.КЛЮЕВА, перед властью стоят две задачи: во-первых, максимально уменьшить возможность подтопления с помощью имеющихся гидросооружений, а, во-вторых, минимизировать возможные риски для населения и народного хозяйства. А.КЛЮЕВ отметил, что до конца недели в состояние полной готовности должны быть приведены не только все подразделения МЧС, но и соответствующие подразделения Минобороны, в частности, инженерные войска, транспортные войска, соответствующие оперативные группы других министерств и ведомств.

Первый вице-премьер пообещал, что все необходимые дополнительные средства будут выделены.

«Во время «Ч», когда начинается подтопление, мы должны знать, на каком транспорте и куда мы будем эвакуировать людей, откуда завозим питание, медикаменты, энергообеспечение, понтонные мосты, плавсредства – все это должно быть готово и под рукой», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.