Чем полезны берёзовые почки?

Березовые почки содержат эфирное масло, смолу, дубильные вещества, сапонины, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, бетулоретиновую кислоту, виноградный сахар, фитонциды.

Настой и отвар почек обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным свойствами. Способствуют резкому уменьшению отеков даже в тех случаях, когда другие сердечные и мочегонные средства не помогают. Отвар и настойка березовых почек являются народным кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством.

Эффективно применение березовых почек:

при несварении желудка, язве желудка, а также при водянке, возникшей от воспаления почек,

при всяких иных видах почечных заболеваний,

суставном ревматизме и артритах,

против мелких глистов,

при болезнях кожи,

при ревматизме, подагре,

простуде, гриппе,

геморрое,

при лечении острых и хронических форм экземы,

при лечении ран, пролежней, эрозий кожи,

при раздражении кожи гнойными выделениями и пр.

В народной медицине настои и отвары березовых почек рекомендуют при водянке, артритах, миозитах, различных заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря, ревматизме, подагре, простудных поражениях суставов (1 ст. ложку почек заваривают стаканом кипятка, настаивают 1-2 часа и пьют по 1 ст. ложке 3-4 раза в день).

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