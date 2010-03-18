Чем полезны берёзовые почки?
Способствуют резкому уменьшению отеков, заживлению ран...
Березовые почки содержат эфирное масло, смолу, дубильные вещества, сапонины, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, бетулоретиновую кислоту, виноградный сахар, фитонциды.
Настой и отвар почек обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным свойствами. Способствуют резкому уменьшению отеков даже в тех случаях, когда другие сердечные и мочегонные средства не помогают. Отвар и настойка березовых почек являются народным кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством.
Эффективно применение березовых почек:
при несварении желудка, язве желудка, а также при водянке, возникшей от воспаления почек,
при всяких иных видах почечных заболеваний,
суставном ревматизме и артритах,
против мелких глистов,
при болезнях кожи,
при ревматизме, подагре,
простуде, гриппе,
геморрое,
при лечении острых и хронических форм экземы,
при лечении ран, пролежней, эрозий кожи,
при раздражении кожи гнойными выделениями и пр.
В народной медицине настои и отвары березовых почек рекомендуют при водянке, артритах, миозитах, различных заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря, ревматизме, подагре, простудных поражениях суставов (1 ст. ложку почек заваривают стаканом кипятка, настаивают 1-2 часа и пьют по 1 ст. ложке 3-4 раза в день).