Почему умерла роженица на Черниговщине?

В Черниговской области по факту смерти роженицы в Бахмачском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, обстоятельства гибели женщины при родах в центральной районной больнице Бахмача будут расследоваться в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Такое решение принято прокуратурой района по результатам доследственной проверки, проведенной по обращению матери роженицы, жительницы села Тиница.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками ЦРБ, повлекшему тяжелые последствия, согласно ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в отношении должностных лиц Бахмачского райотдела милиции, которые в январе незаконно отказали в возбуждении уголовного дела, открыто дисциплинарное производство.

Смерть роженицы в родильном отделении районной больницы последовала 6 января 2010 года. Согласно выводам комиссии облуправления здравоохранения, готовность больницы к оказанию неотложной помощи, при условии более четкой организации оказания медицинской помощи на всех этапах лечения, могла бы это предотвратить.

Для организации проведения досудебного следствия уголовное дело передано следственному управлению УМВД в Черниговской области.