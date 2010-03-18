Вода в Днепре не будет радиоактивной

Качество воды в Днепре по радиологическим показателям в результате паводка не ухудшится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного комитета водного хозяйства Украины Василий СТАШУК на совещании по вопросам противодействия паводку. Совещание прошло под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

«Несмотря на то, что уровень (воды) в Припяти ожидается несколько выше среднего показателя за многие годы, ухудшения качества днепровской воды по радиологическим показателям не ожидается», - заявил В.СТАШУК.

Кроме того, он сообщил, что Дунайское бассейное управление усилило степень готовности по защите от паводка и принимаются меры по защите территорий и населенных пунктов от затопления вдоль реки Тиса в Закарпатской области.