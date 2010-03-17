В медучреждениях Киева планируют создать опекунские советы

В столичных лечебно-профилактических учреждениях в 2010 году начнут работу опекунские советы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказала первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ во время итоговой коллегии Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА 16 марта.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, создание таких органов самоуправления при киевских больницах поможет еще более эффективно решать текущие вопросы работы отрасли и привлекать благотворительные средства для развития медицинских учреждений города.