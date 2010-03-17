Черниговщина: за взяточничество задержан судмедэксперт

В Черниговской области сотрудники Корюковского районного отдела милиции во время получения взятки задержали судебно-медицинского эксперта.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, специалист требовал деньги за ускорение процедуры вскрытия тел умерших близких. Родственники хотели как можно скорее похоронить своих родных, а без заключения судмедэксперта это было невозможно, поэтому они платили от 200 до 600 грн. за ускорение процедуры.

На данный момент судебно-медицинскому эксперту инкриминируют 12 фактов получения взяток.

Прокуратура возбудила уголовное дело согласно ст.368 ч.2 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или совмещенное с вымоганием взятки). Расследование по делу продолжается.