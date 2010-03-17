Завтра в Украине немного потеплеет

18 марта в Украине немного потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет облачно с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег, ночью в западной части, днем - в Крыму и Приазовье - умеренные осадки, местами возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на севере Левобережья - до 15° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла; в западной и южной части ночью - 1-6° мороза, в Крыму - до 2° тепла, днем - 3-8° тепла, в Закарпатье и юге Одесской области - до 10° тепла; в Карпатах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-10° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-7° мороза, днем - 0-2° тепла.