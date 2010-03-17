Украина запретила ввоз птицы из Румынии

Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Румынии в связи с регистрацией заболевания птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Отмечается, что это первая зарегистрированная в Европе в этом году вспышка птичьего гриппа. Национальная лаборатория Румынии 16 марта подтвердила, что речь идет о вспышке высокопатогенного штамма вируса H5N1. Чтобы ограничить распространение вируса, румынская власть приняла необходимые меры, предусмотренные законодательством, – уничтожение птицы на пораженной фабрике, установление защитной зоны в радиусе 3 км и зоны усиленного надзора в радиусе 10 км.

Последний случай птичьего гриппа был зафиксирован в ЕС в марте 2009 года, когда птичий грипп обнаружили у диких уток в Германии.

Ввоз из Румынии других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.