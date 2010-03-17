Запорожье: уровень заболеваемости туберкулезом снизился

В Запорожской области, на протяжении последних лет традиционно являющейся одним из наиболее неблагополучных регионов Украины по уровню заболеваемости туберкулезом, существенно снизилось число заболевших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции со ссылкой на данные озвученные на состоявшейся сегодня коллегии Запорожской облСЭС, "в 2009 году в области уровень заболеваемости всеми формами активного туберкулеза составил 71,6 на 100 тысяч населения, что существенно ниже показателя 2008 года, по итогам которого уровень заболеваемости составил 81,9 на 100 тысяч населения".

При этом, по данным пресс-службы, "впервые показатель заболеваемости туберкулезом в Запорожской области оказался ниже, чем в среднем по Украине (72,7 на 100 тысяч населения).

Наиболее значительный прогресс в процессе снижения уровня заболеваемости туберкулезом, по данным участников коллегии облСЭС, зафиксирован в подростковой возрастной группе.

"Заболеваемость подростков снизилась на 23%: с 40,4 на 100 тысяч подросткового населения в 2008 году до 31,1 на 100 тысяч подросткового населения в 2009 году", - сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Запорожской облСЭС Юрий СМИРНОВ.