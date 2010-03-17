Со склада в США украли медикаменты на $ 75 миллионов

С крупного фармацевтического склада в штате Коннектикут похищены рецептурные лекарственные препараты на общую сумму около 75 миллионов долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Как говорят в полиции, ограбление было совершено в ночь на воскресенье, 14 марта, в разгар непогоды: в выходные на северо-восток США обрушились ливни и штормовой ветер, и в понедельник властям Коннектикута пришлось объявить в штате чрезвычайное положение.

Объектом ограбления стал склад Eli Lilly and Company - одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, расположенный в городе Энфилд. Расследованием занимаются как местные, так и федеральные власти.

Как рассказал шеф городской полиции Карл СФЕРРАЦЦА, злоумышленники забрались на крышу здания, в которой проделали отверстие. Проникнув внутрь здания, грабители отключили систему сигнализации и похитили несколько десятков тюков с медикаментами, которые были вывезены на одном или нескольких автомобилях.

Представитель ограбленной компании заявил, что Eli Lilly and Co. тесно сотрудничает с ФБР и полицией Энфилда. Он не сообщил прессе, какие именно лекарства похищены, но заверил, что наркотические средства на складе не хранились. Предположительно, целью грабителей была продажа медикаментов на американском и международном черных рынках.