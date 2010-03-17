Украинцы стали кушать меньше рыбы

Украинцы в прошлом году снизили потребление рыбы на 15% - до 14,9 кг на человека. Об этом УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации.

По расчетам УАК, в Украине среднегодовое потребление рыбы и рыбных продуктов на душу населения сократилось с 17,5 кг в 2008 году до 14,9 кг в 2009 г. При этом минимальные нормы потребления рыбы составляют 12 кг, рациональные – 20 кг, а в некоторых европейских странах уровень потребления рыбы составляет от 24 до 35 кг на душу населения. Особенно высокий показатель потребления рыбы (65 кг) зафиксирован в Японии. В Китае за последние 15 лет этот показатель вырос в 2,5 раза – с 11 до 27 кг на человека в год.

Основным фактором, который повлиял на уменьшение потребления рыбы украинцами, стало изменение внешней торговли. В 2009 году объемы импорта уменьшились на 20%, экспорт продемонстрировал стремительный рост – в 86 раз по сравнению с 2008 годом. Такая динамика, по мнению экспертов, была вызвана изменением валютного курса. Долларовый эквивалент среднегодового уровня импортной цены практически не испытал изменений, уменьшившись на 3%, но в гривневом эквиваленте повышения цен было существенным. Девальвация национальной валюты стимулировала экспорт, объемы которого выросли с 0,3 тыс. тонн в 2008 г. до 29,5 тыс. тонн в 2009 г., и сдержала импорт - с 485 тыс. тонн в 2008 г. до 395 тыс. тонн в 2009 г.

Объемы вылова рыбы во внутренних водоемах в экономических зонах Украины и других государств за указанный период увеличились лишь на 5% - до 256 тыс. тонн (в открытой части Мирового океана вылов рыбы не осуществлялся), что особенного влияния на украинский рынок рыбы не имело.

Другие поступления рыбы, к которым относятся неучтенные объемы выращивания и вылова рыбы во внутренних водоемах, добыча браконьерами и контрабанда, по оценкам УАК, уменьшились наполовину и составили в 2009 году около 35 тыс. тонн. Общая же структура наполнения внутреннего рынка рыбы в 2009 году выглядит следующим образом: 37% - собственный вылов, 58% - импорт, 5% - другие поступления.

При этом, по мнению специалистов, Украина имеет огромный потенциал использования внутренних водоемов в направлении развития рыболовства и рыборазведения. Площадь водного зеркала на территории Украины составляет свыше 400 тыс. гектаров лиманов, озер и отдельных водоемов и около 700 тыс. гектаров водохранилищ, рыбопродуктивность которых может быть повышена за счет интенсификации. Эксперты УАК отмечают, что увеличение объемов выращивания рыбы в 1,5-2 раза - до 60-65 тыс. тонн - это реальная возможность отечественной аквакультуры с учетом сохранения биологического равновесия и сохранения окружающей среды.