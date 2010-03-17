Около 70 стран примут участие в климатическом саммите в Боливии

Делегации из 70 стран примут участие в Первой всемирной конференции по климатическим переменам и правам Земли, которая пройдет в боливийском городе Кочабамба 20-22 апреля, сообщили в среду латиноамериканские СМИ.

Как передает РИА «Новости», в конце прошлого года боливийский лидер Эво МОРАЛЕС заявил, что намерен провести в Боливии климатическую конференцию, которая станет альтернативой прошедшему в Копенгагене в декабре саммиту ООН по климату.

Участники этого саммита не пришли к согласию по документу, который мог бы заменить собой Киотский протокол, действие которого истекает в 2012 году. Лишь несколько ведущих стран подписали декларативный, ни к чему не обязывающий документ, который был принят к сведению, но фактически не поддержан остальными участниками форума. Этот документ встретил резкое неприятие со стороны таких латиноамериканских стран, как Куба, Боливия, Венесуэла и Никарагуа, которые заявили, что их мнение не учитывалось при подготовке документа, а текст готовился в условиях недостаточной транспарентности.

Как заявлял ранее Э.МОРАЛЕС, главная задача саммита в Боливии - достигнуть консенсуса в преддверии итоговой конференции по климату, которая пройдет в столице Мексики в конце 2010 года.

Как отмечают латиноамериканские СМИ, на предстоящем саммите будут присутствовать около 10 тысяч человек, из них пять тысяч - представители различных общественных организаций Боливии. Свое участие уже подтвердили делегации из Перу, Колумбии, Эквадора, Чили, Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Гондураса, Никарагуа.

В настоящее время программа саммита согласовывается, однако основные мероприятия намечены на 22 апреля - Международный день Земли.

Э.МОРАЛЕС известен как защитник планеты, в середине 2009 года Мигель д`Эското БРОКМАН, бывший в то время президентом Генеральной ассамблеи ООН, назвал Э.МОРАЛЕСА "мировым героем матери-Земли".