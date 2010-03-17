Боль при артрите снимет ...холод

Холод и сырость – наиболее частые причины обострения артрита и усиления болевого синдрома. Между тем именно эти провоцирующие факторы могут стать для человека прекрасным лекарством... Весь вопрос в дозе!

Несколько лет назад коллективом ученым и врачей из Клиники московского института кибернетической медицины, были проанализированы широко известные в мировой медицине, а так же достаточно редкие, казуистические, случаи излечения от различных видов артрита без применения лекарств.

И вот какой факт заинтересовал медиков. Очень часто, когда больные по каким-то причинам не выполняли данных им врачебных рекомендаций, а скорее, наоборот, усугубляли свое состояние долгим пребыванием на холоде, физическим трудом и т.д., то артрит… отступал. Происходило то, что называется спонтанным выздоровлением.

Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу несколько наиболее ярких примеров.

Известный террорист, народоволец Николай Морозов (в последствие известный ученый, личность поистине легендарная) будучи заключенным в одиночную камеру Петропавловского равелина, в короткий срок вылечил артрит коленного сустава следующим образом: он, превозмогая боль, по несколько часов в день прыгал на больной ноге.

Японский врач Тосимо Ямаучи, автор методики лечения заболеваний холодом, описывал несколько случаев из своей практики, когда промерзшие на сильном морозе больные ревматоидным артритом, уже на следующий день чувствовали себя намного лучше. И вскоре самостоятельно выздоравливали.

Как свидетельствуют многочисленные примеры из народной медицины, облегчение при артрите может принести даже травма. В частности, глубокие порезы и раны, протекавшие с кровопотерей, также приводят к снижению боли, временному или стойкому облегчению состояния при воспалительных заболеваниях суставов.

cybermed.ru