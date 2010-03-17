В Украине плачевное состояние медицины - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству здравоохранения, а также вице-премьер-министру Владимиру СЕМИНОЖЕНКО держать под контролем вопрос улучшения медицинского обслуживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Плачевное состояние медицины. Поручаю СЕМИНОЖЕНКО, МЫТНИКУ, ЯРОШЕНКО ежедневно держать вопрос улучшения медицинского обслуживания людей и спасения их жизней под постоянным личным контролем», - сказал Н.АЗАРОВ.