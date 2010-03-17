Как вырастить личность

Почему одни из нас вырастают уверенными в себе, успешными людьми, а другие меланхоличными неудачниками? Психологи утверждают, что огромную роль в том, как сложится судьба ребенка, играет воспитание в семье. Что же можно посоветовать родителям, которые хотят счастья для своего ребенка?

- Всегда обращайтесь с ребенком, как с личностью, независимо от того, сколько ему лет: два, пять или шестнадцать.

- Никогда не критикуйте ребенка, особенно в присутствии посторонних людей.

- Не принуждайте ребенка "демонстрировать свои таланты" гостям: декламировать стихотворения или петь песенки, если он этого не хочет.

- Больше общайтесь с ребенком, интересуйтесь его играми, принимайте в них участие. Планируйте на это время, как на одно из важнейших дел. Таким образом, вы станете ребенку авторитетным другом на всю жизнь.

- Помните - общий просмотр телепередач не заменит живого общения с ребенком.

- Избегайте в присутствии ребенка критики других, ссор, высказываний по поводу неудовлетворения жизнью.

- Пытайтесь разговаривать с ребенком лишь в мягком, оптимистичном тоне.

- Всегда учитывайте мнение ребенка, не мешайте ему выражаться, научитесь прислушиваться к чувствам и желаниям сына или дочки.

- Приучайте ребенка к труду в форме игры. Предлагайте ему сделать то или иное дело вместе.

- Помните - у детей отсутствует чувство времени и замедленные, сравнительно с взрослыми, темпы. Поэтому отводите ребенку достаточно времени на выполнение ваших заданий (убрать игрушки, одеться, почистить зубы и тому подобное) и периодически в мягком тоне сообщайте, сколько уже минут прошло и сколько еще осталось для этого дела.

- Считайте своего ребенка особенным. И дайте ему это почувствовать.