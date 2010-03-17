Бананы -"новое" лекарство от ВИЧ?

Ученые открыли полезные свойства бананов для борьбы с ВИЧ- инфекцией. Как сообщило в понедельник британское агентство "Пресс ассошиэйшн", они уверены, что "недорогие лекарства на основе химического вещества под названием "Банлек", содержащегося в этих фруктах, помогут спасти миллионы жизней". В лабораторных условиях им удалось установить, что эта относящаяся к разновидности лектинов составляющая является такой же эффективной как некоторые из существующих ныне препаратов против ВИЧ.

Проведя серию опытов, исследователи отметили, что эти особые белки в бананах "способны замедлить развитие ВИЧ- инфекции, препятствуя проникновению вируса в организм". "Банлек" воздействует на протеиновую "оболочку", которая содержит генетический материал ВИЧ", - установили они. "Основной проблемой некоторых препаратов против распространения ВИЧ является то, что вирус может мутировать и вырабатывать устойчивость, но это гораздо труднее в присутствии лектинов, - отметили ученые. - Лектины могут связываться с сахарами на различных участках "оболочки" первичного вируса и, вероятно, чтобы их обойти вирусу потребуется несколько мутаций".

В настоящее время научная группа, которую возглавляет Майкл Свонсон из Университета Мичигана, работает над методикой адаптации вещества "Банлек" для применения в медицине - отдельно и вместе с другими лекарствами против ВИЧ.

ami-tass.ru