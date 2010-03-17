Фиджи объявлено зоной стихийного бедствия в результате обрушившегося на страну мощного тропического циклона "Томас". С таким заявлением выступили в национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, передает ИТАР-ТАСС.

По словам старшего офицера управления Энтони БЛЕЙКА, основной удар стихии пришелся на север и восток островного государства. Скорость порывов ветра составляла 175 км в час. Эвакуированы более 10 тыс. человек. Поступают сведения о гибели людей, однако из-за отсутствия связи с отдаленными островами информация является непроверенной.

По предварительным подсчетам, ущерб от разгула стихии может составить миллионы долларов.