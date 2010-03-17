Как избавиться от целлюлита?

Рецепт N1. Женское грудное молоко для профилактики целлюлита - для кормящих мам: во Франции существует народный рецепт для профилактики и лечения целлюлита у кормящих мам - в день нужно выпивать 1 ст. ложку собственного сцеженного молока.

Рецепт обвертывания: в кофе нерастворимый добавляю соль и чуть оливкового масла, получается кашица и втираю в проблемные места, обматываюсь пищевой пленкой, одеваю штаны теплые и 15-20 мин кручу круг! Кожа становится упругая и очень нежная)

Рецепт N2. Яблочный уксус от звездочек и от целлюлита на ногах: натирать ноги от колена вверх к бедру вечером после душа каждый день. За 2 недели “звезды“ должны значительно посветлеть, никакого раздражения не наблюдается, только запах.

Рецепт N3. Домашняя кофейная маска для тела от целлюлита и жировых отложений: в кофейную гущу добавить голубую глину и немного воды, лучше минеральной. Массируя, нанести на слегка влажную кожу. Кофеин способствует распаду жира, а глина “вытягивает“ избыток жидкости из подкожной ткани.

Рецепт N4. Уксусные обертывания от целлюлита: яблочный уксус и вода разводятся 1:1. Можно добавить масло лимона, мяты или розмарина. На места, пораженные целлюлитом, наносится смесь, далее они оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Желательно надеть какую-либо теплую одежду и по желанию - активно подвигаться или полежать под одеялом в течении 0,5-1 часа. Далее смесь смыть и использовать увлажняющий крем“.

Рецепт N5. Натуральные обертывания для тела от целлюлита и для упругости кожи: взять глину (голубую, белую), 3-4 капли апельсинового эфирного масла, 3 ст. ложки корицы, полиэтиленовую пленку в рулоне. Все ингредиенты хорошо перемешать, глину смешать с небольшим количеством теплой воды. Нанести на проблемные зоны и обернуть пленкой. Можно сверху пленки одеть плотные шорты, затем накрыться теплым одеялом и сидеть или лежать в течение 1 часа. Поначалу кожу немного щиплет, но потом все проходит, т.к. масло апельсина уже впиталось в кожу. После смыть под душем и нанести крем для тела. Эффект потрясающий. Кожа подтянута, гладкая и ровная. Проделывать такое обертывание через день в течении полторы недели.

Рецепт N6. Антицеллюлитное тесто: взять в равных количествах мед и яблочный уксус, замесить из них тесто на пшеничной муке. Делать обертывание тестом на 2 часа. На следующий день т еже места обернуть творогом нежирным, и опять на 2 часа под одеяло. Делать, пока не наступит улучшение. 100 % результат гарантирован.

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