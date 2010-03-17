На медицину Киева в 2009 году потрачено 2,2 млрд грн

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что объем финансирования медицинской сферы из городского бюджета в прошлом году составил 2,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам перед началом заседания коллегии Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА по результатам года, которое состоялась в столице.

«В 2009 году было полностью обеспечено 100% финансирование», - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она подчеркнула, что, несмотря на кризис, были сохранены 20% надбавки к зарплатам медиков и 50% надбавки к зарплатам сотрудникам скорой помощи и частично фтизиатрам.

По данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, объем финансирования медицинской сферы составил 2 млрд. 200 млн. грн., из которых 67% - фонд заработной платы.

«На этот год мы планируем, что будет не меньше. И планируем даже увеличить финансирование сферы медицины. Во всяком случае, чтобы он (бюджет – УНИАН) был не меньше, был сохранен в масштабах 2009 года», - сказала она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ подтвердила намерение городских властей увеличить надбавки к зарплатам медикам до 30%.

Кроме того, сегодня на заседании коллегии сообщили, что в системе медицины Киева функционирует 191 учреждение, из которых 166 – непосредственно представляют услуги по медицинской помощи. За 2009 год было зафиксировано 31 млн. 400 тыс. обращений в медучреждения города. В среднем на обслуживание одного киевлянина, по расчетам управления, исходя из выделенных из горбюджета средств, приходилось 730 грн.