У туберкулезного санатория «Долоссы» не отберут землю
09:53, 17 марта 2010Страна
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Высший хозяйственый суд Украины отменил решение апелляционной инстанции, которое давало бизнес-структуре право претендовать на 0,96 га территории противотуберкулезного санатория «Долоссы» в Крыму.
«Таким образом, оставлено в силе постановление Хозяйственного суда Крыма, признавшего при новом рассмотрении дела недействительным договор, по которому предоставлялось право на часть санаторной земли», - говорится в переданном УНИАН сообщении крымской прокуратуры.
Спор за земли здравницы продолжается уже несколько лет.
Санаторий «Долоссы» построен в советские годы на Южном берегу Крыма.
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