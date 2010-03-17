Каков уровень адаптации детей с ограниченными возможностями?

Киевская городская государственная администрация провела исследование уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Центр мониторинга столичного образования исследовал уровень социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в специальных общеобразовательных школах-интернатах столицы.

«Дети с ограниченными возможностями – очень уязвимая категория детей. Для столичной власти важно создать такие условия, при которых эти дети в будущем смогут легко интегрироваться в социально-политическую жизнь. Поэтому очень важно найти наиболее эффективные пути для социальной адаптации таких детей. Именно для этого Центр мониторинга столичного образования разработал и провел исследование, в котором приняли участие 167 учеников девятых и десятых классов специальных общеобразовательных школ-интернатов, 39 учителей и 39 воспитателей этих заведений», – сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Он рассказал, что, по результатами исследования, 89% опрошенных школьников хотят получить высшее образование, а 93% – хотят учиться лучше. Это свидетельствует о том, что дети учатся применять теоретический материал, который преподается в школе, в жизненных ситуациях, способны выработать собственную жизненную стратегию.

«Для нас очень важно было узнать, как происходит включение ребенка в систему существующих общественных отношений, которые, как правило, формируются через коммуникативные связи. Это очень важный процесс, ведь только так приобретается социальный опыт. Так, по результатам исследования мы узнали, что большинство учеников с удовольствием общаются с одногодками не только в школе (82%), однако 12% имеют друзей только в классе, а 13% учеников отметили, что ждут помощи взрослых, чтобы найти товарища. Именно поэтому большое внимание уделяется подбору кадров для работы в подобных заведениях образования», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он объяснил, что большинство учителей имеют высокий уровень профессиональной определенности, более профессионально осуществляют педагогическое сопровождение каждого ученика. 84,6% опрошенных учителей школ-интернатов принимают активное участие в инновационной деятельности учебного заведения. Половина учителей имеют собственные статьи, разработки методик обучения детей с ограниченными возможностями.