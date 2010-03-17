Почему обиды вызывают болезни тела

Гуру фитнеса, известнейший эксперт в области бодибилдинга и питания, Джек ЛАЛЭЙН хорошо известен на Западе. Многие годы медицинская братия пинала и высмеивала Джека, заявляя, что его идеи не имеют научного обоснования. Сегодня Лалэйну 93, и в этом возрасте он выглядит лучше, чем многие из его более молодых критиков.

Джек Лалэйн разработал целую систему для того, чтобы создать и поддерживать хороший уровень здоровья. Эта система состоит из 10 важных правил. Первое из них - не копите обид!

«В моей практике, - рассказывает Джек Лалэйн, - пациенты с серьезными заболеваниями нередко признавались: болезни предшествовал серьезный эмоциональный стресс, который, несомненно, сильно ударил по здоровью. И очень часто корни эмоциональной травмы тянутся в детство».

Даже официальная медицина подтверждает: у людей, с которыми плохо обращались в детстве, кого оскорбляли физически или эмоционально, меняются химические процессы в мозгу. Американские ученые из Медицинской академии в Атланте выяснили:

а) став взрослыми, эти люди больше склонны к эпилептическим припадкам, вызванным изменениями в лимбической системе, той части мозга, которая контролирует эмоции;

б) у них вдвое чаще находят негативные изменения в электроэнцефалограмме (ЭЭГ), которая регистрирует изменения электрической активности мозга. Такие изменения обычно выявляют у людей с саморазрушительным поведением или с высоким уровнем агрессии;

в) у этих людей хуже развита левая сторона мозга, что ведет к депрессиям и проблемам с памятью;

г) у них хуже объединяются функции правого и левого полушарий мозга.

Детские эмоциональные травмы вызывают целый каскад эффектов, включая изменения в гормональной системе и работе нейротрансмиттеров. Если вы хотите быть здоровым, разберитесь со своим прошлым. Приложите усилия, чтобы простить обидчиков и залечить детские раны. Не копите в себе негатив, даже когда жизнь кажется немилосердной к вам. Оптимисты живут дольше - это уже научно доказано.

korrespondent.net