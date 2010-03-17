Донетчина: за 4 месяца ОРВИ заболело полмиллиона человек

В Донецкой области за 4,5 минувших месяца (с 30 октября 2009 года по 15 марта 2010 года) гриппом и ОРВИ заболело 549 тыс. 28 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 марта 2010 года с начала мониторинга (с 30.10.2009 года), общее количество заболевших гриппом, ОРВИ и их осложнениями составило 549 тыс. 28 случаев, в том числе детей до 18 лет – 249 тыс. 153 человек. Стационарное лечение получили 31 тыс. 496 больных, из них выписано по выздоровлению – 31 тыс.354 человека. Умерло с диагнозом «грипп, пневмония» 193 жителя региона, в том числе 11 детей. В 114 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1.

Эпидемиологи отметили, что доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний оставался грипп типа «А», лабораторно подтвержден пандемичный вариант гриппа A/H1N1 - у 660 больных.

В настоящее время в Донецкой области стабилизировался эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ на неэпидемическом уровне. С начала 2010 года (на 15 марта) заболеваемость зарегистрирована на уровне ниже эпидемического порога на 52,8%. Снижение заболеваемости наблюдается на всех административных территориях области и во всех возрастных и социальных группах населения, заключили в облСЭС.