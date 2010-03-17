В аптеках запретят продавать БАДы

Минздравсоцразвития РФ предложило внести в находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект "Об обращении лекарственных средств" поправки, которые запретят продавать биологически активные добавки (БАДы) в аптеках. Об этом сообщили на встрече с депутатами директор департамента фармацевтического рынка и медицинской техники Минздравсоцразвития Диана Михайлова и исполняющая обязанности руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова, пишет "Время новостей".

Позиция министерства состоит в том, что оно отвечает за лекарства, а не за БАДы, которые, хотя и ассоциируются у многих людей с лекарственными препаратами, таковыми не являются и соответствующую экспертизу качества и лицензирование не проходят.

Предложение руководства здравоохранения разделяют и в Минпромторге – там считают целесообразным продавать БАДы в супермаркетах и предлагают начать с одного-двух регионов в качестве пилотного проекта. В конце прошлого года инициатива Минпромторга о продаже в обычных магазинах безрецептурных лекарств и другого аптечного ассортимента была отвергнута Минздравом.

Производители БАДов считают, что принятие предложенных поправок практически неминуемо и готовятся к крупным убыткам. Глава крупнейшей в России компании по производству БАДов "Эвалар" Наталья Прокопьева предсказала обвал рынка, в первую очередь из-за потери доверия потребителей к биодобавкам. С ней согласна президент некоммерческого партнерства производителей БАДов Татьяна Пилат – по ее мнению, продажа добавок в супермаркетах неминуемо отразится на контроле их качества.

Такой же точки зрения придерживается директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ "Фармэксперт" Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, оцениваемый экспертами в миллиард долларов в год российский рынок БАДов на самом деле в два раза больше за счет продаж с рук и через колл-центры. Если вывести продажу добавок в супермаркеты, фальсификатов станет значительно больше, считает Мелик-Гусейнов. Кроме того, он отметил, что подобное нововведение вкупе с регистрацией предельно допустимых цен на лекарства может разорить аптеки – в настоящее время на нелекарственную продукцию приходится 40 процентов аптечного оборота, из них 15 процентов – на БАДы.