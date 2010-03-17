В Крыму сегодня объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за возможного ухудшения погоды.

«17 марта ночью и утром ожидается сильный снег, гололед, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду», - говорится в распространенном во вторник вечером сообщении крымского управления МЧС, которым располагает УНИАН.

Спасатели отмечают, что из-за непогоды в населенных пунктах повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач, на дорогах возможны заторы.