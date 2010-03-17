В США выросли показатели материнской смертности

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором призывает президента США Барака Обаму предпринять шаги по снижению материнской смертности и частоты связанных с родами осложнений в стране, сообщается на сайте организации.

Как говорится в докладе, озаглавленном "Убийственные роды: кризис охраны материнского здоровья в США", материнская смертность при родах удвоилась с 6,6 случаев на 100 тысяч родившихся живыми детей в 1987 году до 13,3 на 100 тысяч – в 2006 году. То есть в настоящее время ежедневно при родах умирает 2-3 американки. Кроме того, примерно у 1,7 миллиона жительниц страны роды протекают с тяжелыми осложнениями, что на 25 процентов больше, чем в 1998 году.

Для сравнения, материнская смертность в России составляет, по разным оценкам, 22-28 случаев на 100 тысяч родившихся живыми детей, а в странах с наихудшими значениями этого показателя – Сьерра-Леоне и Афганистане – 2 000 и 1 800 на 100 тысяч соответственно.

Как отмечается в докладе, в группу наибольшего риска входят женщины из малообеспеченных слоев населения, представительницы коренного населения Америки, иммигрантки и плохо владеющие английским языком.

По словам исполнительного директора Amnesty International USA Ларри Кокса (Larry Cox), на фоне достижений американской медицины "бессистемный государственный подход к охране материнского здоровья является тем более скандальным и позорным".

Проведенный организацией анализ, утверждается в докладе, также показал, что предпринимаемая Обамой реформа здравоохранения не включает мер по снижению материнской смертности, дискриминации в оказании помощи и прочих "системных ошибок".

medportal.ru