Как заботливые родители спаивают детей

Дети начинают чаще употреблять алкоголь на улице, если регулярно делают это дома. Родители пытаются уберечь их от выпивки в дворовых компаниях, регулярно угощая вином или пивом за праздничным столом. В итоге это приводит к обратному эффекту.

Некоторые родители специально предлагают детям пробовать алкогольные напитки вместе с ними. Однако попытки подобным образом оградить их от выпивания во дворе и в компаниях могут привести к противоположному результату.

Исследователи из Университета Наймегена (Нидерланды) включили в исследование 428 голландских семей с двумя детьми в возрасте 13−15 лет. Через год и через два года родители и их дети отвечали на вопросы анкет. В них требовалось ответить на вопросы, связанные с употреблением алкоголя.

Результаты исследования дали неожиданный результат. Ученые предполагали, что дети будут стараться копировать поведение родителей. Если те употребляют алкоголь умеренно, то и их дети будут вести себя так же. Таким образом предполагается научить ребенка ответственно относиться к употреблению потенциально опасных напитков. Другой аргумент — привлекая ребенка к застолью, легче сохранить контроль над ним. По словам ученых, эти идеи основаны на здравом смысле, однако практического подтверждения они не получили.

Оказалось, что чем чаще подростки употребляли алкогольные напитки дома, тем больше они в итоге пили вместе с друзьями на улице. Спустя год после начала употребления спиртного вместе с родителями большинство детей начинали пить и на улице тоже. Кроме того, он и начинали прогуливать школу, хуже учиться и чаще драться. А те подростки, что особенно часто употребляли алкоголь, в результате спустя два года сталкивались с серьезными признаками зависимости.

Несколько воодушевили ученых только девочки, которые оказались менее склонны к пагубной привычке.

Авторы исследования уверены, что употребление детьми и подростками спиртного должно быть сведено к минимуму как на улице, так и дома. «Я советую родителям всячески мешать пить своему ребенку, где бы и почему бы это ни происходило», — уверена детский психолог Хаске ван дер Ворст, ведущий автор исследования.

Результаты работы ученых опубликованы в январском номере Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

www.infox.ru