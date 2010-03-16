Студентка медколлежда похитила из больницы новорожденного

В Екатеринбурге студентка медицинского колледжа украла из больницы новорожденного ребенка, а затем оставила его на улице.

13 марта из инфекционного отделения Детской городской больницы номер 11 исчез родившийся 28 февраля 2010 года мальчик, от которого при рождении отказалась мать. Ночью 15 марта завернутый в одеяло младенец был обнаружен в коробке на одной из городских улиц. Представитель пресс-службы отметил, что повреждений на теле ребенка не обнаружено, он доставлен в детскую городскую больницу номер 5.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ребенка из больницы похитила студентка медицинского колледжа, проходившая практику в этом медучреждении. Горелых отметил, что она вынесла младенца через подвал и запасной выход детской больницы.

Представитель пресс-службы ГУВД региона сообщил, что у студентки медколледжа есть собственный ребенок в возрасте трех месяцев. По словам Горелых, родители девушки испугались, когда она принесла в дом второго младенца, и убедили ее избавиться от новорожденного.

В настоящее время сотрудники следственных органов Верх-Исетского района Екатеринбурга проводят проверку по факту похищения ребенка, по результатам которой буде решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

medportal.ru