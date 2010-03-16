Кильчицкая заявляет, что в Киеве нет проблем с вакциной БЦЖ

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что в Киеве нет проблем с вакцинацией против туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала сегодня в интервью журналистам.

«Сейчас в Киеве проблемы нет. Есть другое. В принципе, это парафия санитарной службы, но я вам скажу как мама. Раньше прививали детей БЦЖ российского производства. В последние годы зарегистрировали голландскую прививку, которая еще полностью не адаптирована, ее результаты еще полностью неизвестны. И, что самое главное, - реакция манту, которую необходимо потом делать, у нас только под российскую прививку есть. Поэтому вопрос к санитарным службам сейчас, в первую очередь, пусть они скажут свой план по этому направлению», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, в Киеве могут быть перебои с вакциной, связанные с перерегистрацией и переходом с одной на другую. Но при этом, уверила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, вакцинация проводится, и в столице дефицита с этой прививкой нет.

Как сообщал УНИАН, 1 март глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявила, что ни один регион Украины с начала года не получил от Министерства здравоохранения вакцину БЦЖ для новорожденных.

«Сегодня уже 1 марта, но ни одна доза вакцина, которой нужно провакцинировать новорожденного ребенка в возрасте 3-5 дней, не поступала в украинские лечебные учреждения,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно закупать на 25% доз вакцин больше, чем того требуется в заявках, и поблагодарила Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» за закупку недостающих вакцин БЦЖ для новорожденных для Киевской, Ровенской и Донецкой областей.