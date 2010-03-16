В Хмельницком нет препаратов для проб Манту

В Хмельницком нет препаратов для проведения туберкулиновой пробы Манту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника городского управления здравоохранения Василий ДМЫТЕРКО.

"Все упирается в средства. Для приобретения туберкулина городу нужно 600 тысяч гривен. Этих денег в городском бюджете нет ", - отметил он.

По его словам, в областном центре почти 50 тыс. детей не прошли туберкулиновую диагностику из-за отсутствия необходимого препарата.

Сейчас медики ожидают утверждения государственного бюджета, чтобы получить средства на приобретение препарата для пробы Манту. Между тем, все больше родителей отказываются от прививки своих детей, а медики не имеют возможности проверить, есть ли у ребенка туберкулез, - отметил начальник городского управления.