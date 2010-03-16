Житомирщина: в результате пожара погибли два ребенка

В Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли два ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Отмечается, что вчера в 19.17 в селе Ореховое Коростышевского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло двое детей 2007 и 2008 года рождения.

Как выяснилось, в доме вместе с 23-летней женщиной и ее детьми жил и ее психически больной 26-летний брат.

Около 19.00 женщина вышла к соседке за хлебом, оставив детей на брата.

По словам соседей, буквально через 15-20 минут из дома выскочил полуобнаженный босой мужчина и сразу же за ним из дома вырвался столб пламени.

Несмотря на отдаленность и сложные дорожные условия, спасатели прибыли в село быстро, однако не смогли предотвратить гибели детей.

Дом полностью сгорел, погибли маленькие дети. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная печь, а также нарушение правил ее эксплуатации.