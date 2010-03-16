Ушел из жизни самый маленький в мире человек

В Италии скончался самый маленький по данным Книги рекордов Гиннеса человек - китаец ХЭ Пинпин (HE Pingping). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

21-летний ХЭ Пинпин почувствовал недомогание во время съемок телепрограммы в Риме, был госпитализирован, однако врачи не смогли ему помочь.

Рост самого маленького в мире человека составлял 74,61 сантиметра. Согласно одной из версий, он страдал карликовостью - болезнью, обычно вызывающейся поражением желез внутренней секреции и характеризующейся ненормально низким ростом: в среднем, для мужчин менее 130 сантиметров, для женщин менее 120 сантиметров. По другой версии - низкий рост китайца был вызван специфической мутацией в генах.

По словам шеф-редактора Guinness World Records Крейга ГЛЕНДЭЯ, для такого маленького человека, Пинпин обладал колоссальным влиянием на людей. "Его приятная улыбка и озорной характер просто очаровывали окружающих. Он делал ярче жизнь каждого, с кем встречался и вдохновлял всех тех, кого считали необычными и отличающимися от других", - отметил К.ГЛЕНДЭЙ.

ХЭ Пинпин родился в городе Уланьчабу (Внутренняя Монголия) в 1988 году. При рождении его рост был меньше размера ладони взрослого человека, а вес составлял менее 500 граммов. В детстве родители были вынуждены кормить его молоком через тонкую соломинку, так как его рот был слишком маленьким для принятия пищи. Ходить и говорить Пинпин начал лишь в 3-4 года. В 18 лет его рост остановился на 74 сантиметрах, а вес - на 7 килограммах.

По словам самого маленького в мире человека, он считал себя взрослым и мечтал жениться. По информации ряда СМИ, он встречался с женщиной нормального роста.