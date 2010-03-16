Днепродзержинск остался без воды

«Аульский водовод» без предупреждения прекратил подачу воды в город Днепродзержинск Днепропетровской области.

Об этом сегодня сообщил мэр Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ Информационному агентству «Новый мост».

«15 марта без предупреждения «Аульский водовод» прекратил подачу воды в городе. Без запаса воды остались больницы, детские садики, школы. Мы создали штаб оперативного реагирования и обратились к «Аульскому водоводу» с просьбой о возобновлении водоснабжения. Также отправили соответствующие письма в прокуратуру и СБУ», – сказал Я.КОРЧЕВСКИЙ.

Сейчас для решения данного вопроса мэр Днепродзержинска находится на встрече с главой Днепропетровского облсовета Юрием ВИЛКУЛОМ.

По информации ИА «Новый мост», «Аульский водовод» находится в критическом состоянии в результате хронических неплатежей водоканалами Днепропетровска, Днепродзержинска, Верхнеднепровска, Криничек.

«Аульский водовод» находится на балансе Днепропетровского облсовета. При отключении «Аульского водовода» без воды могут остаться Таромское, Сухачевка и нагорная часть Днепропетровска. Полное прекращение подачи воды грозит Днепродзержинску, Верхнеднепровску, Криничкам, частично – населенным пунктам Днепропетровского района.

[ назад ]