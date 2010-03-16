Жвачки порождают морщины

Пластические хирурги утверждают, что у любителей жевательной резинки чаще, чем у прочих, вокруг рта образуются морщины.

Дерматолог и косметический хирург из Омахи (штат Небраска, США) Джоэл Шлессингер обнаружил, что многие из его пациентов, обращающихся с просьбой устранить морщины вокруг рта и на губах, регулярно жуют жвачку. Врач подозревает, что в образовании морщин повинна именно резинка.

С ним согласны многие эксперты. По их мнению, жевание жвачки чрезмерно напрягает мышцы лица, что потенциально приводит к разрушению опорной ткани в кожном покрове. В результате кожа утрачивает эластичность, и вокруг рта возникают линии и складки.

Противопоказана жевательная резинка и тем, кому морщины были устранены с помощью филлеров. Филлеры - это синтетические и натуральные гели, имплантируемые в кожу. Они приподнимают кожу, выравнивают общую поверхность покрова и разглаживают морщины. Если после таких процедур пациент увлекается жеванием резинки, благотворный эффект пропадает, поскольку филлеры сдвигаются, и морщины проявляются вновь.

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