Грант Глобального Фонда – как Украина будет бороться с туберкулезом

Украина получит около 100 млн. долларов от Глобального фонда на борьбу с эпидемией туберкулеза. Основной реципиент – фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Об этом было заявлено на пресс-конференции 1 марта в ИА УНИАН. На что пойдут деньги, какие механизмы контроля будут заложены, какие результаты ожидают Украину через 5 лет – об этом подробно расскажет 18 марта на мастер-классе для СМИ портфолио-менеджер Глобального фонда Андреас Тамберг. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

В ходе мастер-класса будет также представлен опыт преодоления туберкулеза в странах-грантополучателях со схожей эпидемиологичекой ситуацией, раскрыты трудности и успехи в реализации гранта ГФ на борьбу с ВИЧ/СПИД, озвучены необходимые шаги МОЗ до подписания грантового соглашения, предоставлена последняя информация о заболеваемости, проблемах в Киеве и регионах.

Участники мастер-класса:

- Андреас Тамберг, портфолио-менеджер Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией

- Юрий Фещенко, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского

- Ирэна Кильчицкая, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации

- Светлана Черенько, глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, МОЗ Украины

- Игорь Поканевич, директор Бюро ВОЗ в Украине

- Андрей Клепиков, исполнительный директор МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»

- Владимир Жовтяк, глава координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ»

- Елена Радзиевская, заместитель директора PATH в Украине

- Татьяна Билык, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда «Развитие Украины»

Дата: 18 марта. Начало в 11:00.

Место: ул. Волошская, 8/5 (учебный корпус Киев-Могилянской академии, цокольный этаж, помещение проекта Digital Future Journalistic)

Аккредитация открыта до 17 марта, 18:00

Тел.: +38044 502 52 12, +38050 474 34 42; e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua