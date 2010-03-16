Чем опасны фруктовые диеты

Безусловно, фрукты – очень полезны и вкусны, но это еще не означает, что их можно поедать в неограниченном количестве. Во всяком случае, так считают английские ученые, которые недавно провели ряд интересных исследований в области похудения.

Они выяснили, что для диабетиков и людей, склонных к полноте и к повышенному содержанию холестерина в крови, фрукты могут стать весьма опасными продуктами. Ведь они содержат большое количество плодового сахара, который отличается тем, что не подавляет чувство голода. Из-за этого человек не замечает, сколько он съедает и теряет контроль над поглощаемыми калориями. А их во фруктах содержится весьма много. Таким образом, ставится под сомнение польза фруктовых диет, которые предлагают кушать фрукты в неограниченном количестве.

К тому же, плодовый сахар (или фруктоза), как и другие сладости, плохо влияет на состояние наших зубов, хотя никому не приходит в голову чистить зубы или хотя бы полоскать ротовую полость после фруктового салата. Но и это еще не все: фрукты повышают содержание глюкозы и триглицеридов в крови. Первое опасно при диабете, а второе плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, особенно, если она и так страдает от переизбытка холестерина, что характерно для людей с лишним весом.

Конечно, эти данные отнюдь не означают, что всем нам нужно отказаться от употребления фруктов. Люди, не относящиеся к группам риска, спокойно могут съедать до 5 фруктов в день. Кроме того, вы можете использовать фрукты в свои разгрузочные дни.

А если у вас лишний вес больше 10 кг, есть проблемы с холестерином, давлением, сердечно-сосудистой системой, ученые рекомендуют худеть не на фруктах, что становится опасным для здоровья, а на овощах, сделав именно их основой своих диет, фрукты же использовать не более 1-2 в день.

arabio.ru