В шести областях ограничен проезд дорогами
10:44, 16 марта 2010Страна
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Из-за повышения уровня воды в реках
Из-за повышения уровня воды в реках ограничен проезд дорогами местного значения в шести областях Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.
В частности, ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской и Николаевской областях. Закрыто движение на двух дорогах в Луганской области и по одной - во Львовской и Полтавской областях. Также усложнен проезд в Днепропетровской области.
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