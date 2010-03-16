В Чернигове немецкая компания построит диализный центр

В Чернигове началась подготовка к строительству диализного центра, предназначенного для лечения больных с хронической почечной недостаточностью. Как сообщил заместитель городского главы Александр Сердюк, медицинское учреждение построят на территории своеобразного "медицинского городка", включающая городские больницы № 2 и № 3 и роддом.

"В настоящее время ведутся проектные работы", - уточнил заместитель городского головы. Главным проектировщиком выступило черниговское предприятие, субподрядными - киевские. Генеральным заказчиком строительства будет коммунальное предприятие "Черниговстройинвест".

Диализный центр в Чернигове будет возведен в рамках инвестиционного проекта немецкой компании "Фрезениус Медикал Кэр" (Fresenius Medical Care), которая в своей собственности имеет более 2 тысяч клиник по всему миру, в них лечатся свыше 174 тысяч больных с хронической почечной недостаточностью.

По словам А. СЕРДЮКА, точная стоимость инвестиционного проекта для Чернигова пока неизвестна, поскольку документация только разрабатывается, но инвесторы хотят, чтобы все работы выполнялись оперативно и в мае началось строительство, а в октябре-ноябре центр смог принять своих первых пациентов. Кстати, компания в прошлом году открыла диализный центр в Черкассах, на реконструкцию здания и приобретение современного оборудования было потрачено около 6 млн. евро.

Директор ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" Владимир ПОДВОРНИЙ заявил, что по завершении строительства помещения для диализного центра в Чернигове будет приобретено современное оборудование, а также будет работать современная лаборатория. По предварительным данным, центр будет рассчитан на обслуживание 100 больных.

Благодаря заместительной почечной терапии жизни больных можно продлить на 15-25 лет.