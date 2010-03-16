Чем полезны баклажаны

На Востоке баклажан называю «овощем долголетия». И есть за что. Овощ невероятно целебный, успешно справляющийся со многими недугами, поэтому внимания заслуживающий первостепенного. Богатый минеральный состав баклажана сразу включил его в список одного из самых полезных овощей.

В пищу обычно употребляют его недозрелые плоды в возрасте 25-40 дней, с незагрубевшими семенными оболочками. Говорят, что сырые баклажаны пахнут грибами, а жареные телятиной. Его с успехом маринуют, солят и сушат. Из баклажанов готовят икру, соусы и подливы к мясным блюдам.

В составе баклажана есть вода, жиры, белки, углеводы, клетчатка, пектины, соланин (мелонген), каротин, витамины С, Р, РР, В1, В2, значительное количество витамина В9. Баклажан также богат минеральными веществами. В нем в значительном количестве присутствует калий, имеются медь, кальций, фосфор, магний и железо, фенольные соединения и антоцианы.

После этого вряд ли приходится удивляться обилию целебных свойств, присущих баклажану. В первую очередь, они связаны с кроветворным, капилляроукрепляющим и противосклеротическим действием. Поэтому лечение баклажанами показано при ишемической болезни сердца, отеках сердечного происхождения, сердечно-сосудистой недостаточности, а также при атеросклерозе, анемии и малокровии, так как баклажан обеспечивает существенное (до 50%) снижение уровня холестерина в крови.

Поскольку баклажан отличное мочегонное и противоотечное вредство, как пищевой продукт он показан при заболевании печени и почек.

Благодаря оптимальному соотношению основных и кислых минеральных солей, баклажан налаживает кислотно-щелочное равновесие в организме, стимулирует деятельность кишечника, предупреждает развитие гнилостных процессов, способствует снижению веса. Поэтому баклажан показан при плохой работе кишечника (запорах, зашлакованности кишечника и внутренней среды организма, ожирении). Также польза баклажана для кишечника объясняется еще и тем, что он содержит большое количество балластных веществ. Эти вещества активно выводят холестерин, потому что совсем не усваиваются и не всасываются организмом. Диетологи с большим уважением относятся к этому овощу, и среди них бытуем мнение, что польза баклажана с точки зрения снижения уровня холестерина более значимая, чем у многих лекарств.

Противомикробное и детоксикационное действие плодов баклажана позволяет использовать его при хроническом отравлении солями тяжелых металлов и радионуклидами, при геморрое, подагре, диабете, аллергии, крапивнице. Сок баклажана обладает высокими бактерицидными свойствами и может применяться наружно - при обморожениях.

Внимание: баклажаны ни в коем случае нельзя употреблять в пищу при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, при поносах, при пониженном содержании сахара в крови. Вредны баклажаны и при повышенном уровне гемоглобина.

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