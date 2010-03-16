Поднимут ли в Украине пенсионный возраст?

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО обещает, что правительство сделает все возможное, чтобы не повышать пенсионный возраст.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает “Украинская правда”.

"Мы все сделаем, чтобы не повышать пока (пенсионный) возраст", - отметил вице-премьер.

"Сейчас поднимать пенсионный возраст женщинам – это последнее, что нужно делать, и мы пока это не планируем. Но ограничить максимальный уровень пенсии 10-12 минимальными возможно", - считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, нужно посмотреть на льготный выход на пенсию. “У нас есть люди, которые в 40 лет, в 38 лет выходят на пенсию. Не рановато ли?", - заявил он.

Кроме того, вице-премьер отметил: "Мы еще не делали нормальные налоги для нашего бизнеса, а после этого не спрашивали серьезно с бизнеса, почему вы платите в конвертах".

"Сейчас по честному будем вести себя. Изменим, а после этого будем жестко спрашивать. В тюрьмы кто-то может сесть, если будет платить в конвертах", - сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, он заявил, что правительству придется повысить тарифы на газ и некоторые коммунальные услуги.

"Но это мы будем делать преимущественно для богатых, для тех, кто может за это платить. Мы все сделаем, чтобы самые бедные не пострадали", - заявил С.ТИГИПКО.

"Тарифы нужно поднять, за них должны платить богатые, и платить цену реальную, а может, и выше. А эти деньги, которые мы изымем из бюджета, нужно давать бедным. Персонально", - добавил вице-премьер.

Как сообщали СМИ, в 2009 году для получения кредита МВФ правительство Украины будто бы обязалось, в частности, увеличить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.