В отношении экс-главы Минздрава возбуждено уголовное дело

Экс-главу министерства здравоохранения Калининградской области Елену Клюйкову заподозрили в халатности при проведении госзакупок медицинского оборудования, сообщает пресс-служба регионального СКП РФ. В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Осенью 2009 года СКП РФ возбудил уголовное дело по факту закупки компьютерного томографа для калининградского диспансера. По информации следственных органов, оценка стоимости оборудования была сфальсифицирована. Разница между оценочной стоимостью и фактической ценой томографа составила около 19 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве было установлено, что это преступление стало следствием халатности со стороны Клюйковой. В частности, министр не проверила достоверность представленных документов о фактической стоимости томографа, в результате чего оборудование было закуплено по завышенной цене.

По информации СКП, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В сообщении отмечается, что обвинение будет предъявлено Клюйковой в ближайшее время.

В начале марта 2010 года глава министерства здравоохранения Калининградской области написала заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности по собственному желанию. 9 марта губернатор региона Георгий Боос подписал указ об отставке Клюйковой.

medportal.ru